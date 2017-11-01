Американцы считают, что США переживают наихудшие времена

Согласно опросу Американской ассоциации психологов, США переживают худшие времена на памяти нынешнего поколения - такой ответ дали 59 процентов опрошенных. При этом 63% также заметили, что обеспокоены тем, куда движется Америка.

Среди сторонников Демократической партии таких было 73%, а среди поддерживающих Республиканцев – 56%.

60% заявили, что их беспокоят предпосылки для раскола общества в США. 51% опрошенных сообщили о готовности вносить добровольный вклад в улучшение ситуации.

Опрос был организован в период со 2-го по 31-ое августа, его участниками стали 3,44 тыс. человек.