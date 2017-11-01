Украинским школьницам раздали брошюры с правилами предоставления секс-услуг

В украинском Николаеве представители некой общественной организации организовали урок для старшеклассниц, на котором рассказывали о правилах безопасности для работниц "секс-бизнеса".

Также лекторы принесли с собой раздаточный материал соответствующей тематики. Копию такого буклета опубликовал Telegram-канал «Караульный». Буклет пестрит картинками, на которых изображены похождения эффектной блондинки, сообщает URA.Ru. Авторы рекомендуют николаевским школьницам не связываться с пьяными клиентами, а также приготовить тревожное сообщение для отправки с телефона в случае чрезвычайного происшествия.