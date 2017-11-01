Утром в среду, 1 ноября, в центре Нью-Йорка вновь случилось резонансное происшествие.

В районе Манхэттен неизвестный мужчина выстрелил в живот женщине, а затем сам добровольно ушел из жизни. Как сообщает сегодня издание New York Post, выстрелы были слышны после того, как жертва вышла из автомобиля неподалеку от колледжа Cooper Union.

Пока причины случившегося не установлены.

Напомним, накануне грузовик на Манхэттене сбил нескольких велосипедистов и пешеходов. После этого водитель автомобиля вышел на улицу и открыл стрельбу. В общей сложности погибли восемь человек, а еще десять были ранены.