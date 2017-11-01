Высокий суд Ирландии наложил арест на три компании, связанные с Рашидом Мурсекаевым, владельцем лишенной сертификата авиакомпании "ВИМ-Авиа". Об этом информировала ирландская Business Irish.

Речь идет о доверительных акциях Fastway Leasing, Avion Leasing Ltd и City Leasing, их запрещено передавать или продавать кому-либо без судебного разрешения. Компании зарегистрированы в Дублине и Лимерике. Причина ареста не связана с "ВИМ-Авиа", это старое дело о неисполнении Мурсекаевым обязательств поручителя по долгу в 4 миллиона евро немецкой компании ACG Air Cargo.

Напомним, владельцы "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев и его жена Светлана покинули Россию после того, как авиакомпания заявила о приостановке чартерных рейсов. Их местонахождение сейчас неизвестно.

Российские туркомпании ожидают повышения цен на путевки примерно на 20% из-за ухода с рынка авиакомпании "ВИМ-Авиа". Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В Росавиации назвали сумму общей кредиторской задолженности компании "ВИМ-Авиа". Согласно последней информации, она достигает 10 миллиардов рублей.