Амину Окуеву похоронили рядом с ее командиром
1 ноября 2017, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]
Амину Окуеву похоронили сегодня рядом с ее командиром Исой Мунаевым. Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов на своей странице в Facebook.
По его словам, Окуеву похоронили не во вторник, а в среду, без какого-либо тайного молебна (погребального джаназа-намаза). "Погребальный джаназа-намаз совершается только в присутствии тела умершего человека. Поскольку родственники и близкие люди Амины, из соображений безопасности решили не привозить ее для осуществления джаназа-намаза в мечеть, то джаназа-намаз не осуществлялся", - написал Исмагилов.
Согласно завещанию, Окуеву похоронили возле ичкерийского генерала Исы Мунаева, первого командира батальона им. Джохара Дудаева.
Похороны проходили под усиленной охраной полиции, дежурили даже автоматчики и взрывотехническая служба. Мать и муж Амины, доброволец чеченского батальона Одам Асмаев, сейчас находятся под усиленной охраной правоохранителей, сообщает "Комсомольская правда в Украине".
Амину Окуеву убили украинские спецслужбы. Об этом заявил Рамзан Кадыров. Украинская полиция возбудила уголовное дело о заказном убийстве уроженки Чечни Амины Окуевой под Киевом, заявил представитель правоохранительных органов Киевской области Николай Жукович.