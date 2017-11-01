Русскоязычный телеканал начал вещание в Китае

В среду, 1 ноября, в Китае начал вещание русскоязычный канал под названием "Катюша".

В пресс-службе Первого канала уточнили, что зрители смогут слушать русскую речь и читать китайские субтитры. Торжественное подведение итогов Годов сотрудничества России и КНР в сфере СМИ состоялось сегодня в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и премьера Государственного совета Китая Ли Кэцяна.

Как уточняет ТАСС, жители КНР теперь смогут смотреть ключевые познавательные и культурные передачи Первого канала, а также получат возможность ознакомиться с советскими и российскими кинофильмами.