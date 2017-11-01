Объявившие перекур курению японцы получили дополнительные выходные

Некурящим сотрудникам японской маркетинговой компании предоставили шесть дополнительных оплачиваемых дней отдыха. После этого четыре человека решили тоже отказаться от сигарет.

Офис компании расположен на 29-м этаже. Чтобы покурить, сотрудники вынуждены спускаться вниз, и это занимает минимум четверть часа. Получается, что ведущие здоровый образ жизни коллеги в общей сложности работают гораздо больше, и это несправедливо.

Некурящие служащие с удовольствием воспользовались предоставленной возможностью отдохнуть.

Ранее Япония была одной из самых курящих стран в мире, теперь же ситуация существенно изменилась. Японцы активно борются с пагубными привычками. На решение отказаться от сигарет влияют и штрафы за курение в неположенных местах, и высокие цены на табачную продукцию.