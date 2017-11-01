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Кадыров обвинил в убийстве жены Осмаева украинские спецслужбы

1 ноября 2017, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Кадыров обвинил в убийстве жены Осмаева украинские спецслужбы
фото: globallookpress.com

Амину Окуеву убили украинские спецслужбы. Об этом заявил Рамзан Кадыров.

Версию о причастности силовиков соседнего государства к случившемуся глава Чечни озвучил в своем Тelegram-канале. При этом Кадыров категорически отверг распространяемые украинскими СМИ слухи о том, что произошедший инцидент стал результатом действий российской стороны.

Амина Окуева, жена выходца из Чечни Адама Осмаева, погибла в Киевской области в минувший понедельник. Автомобиль, в котором ехали супруги, был обстрелян неизвестными из кустов на железнодорожном переезде. Женщина скончалась на месте происшествия, Осмаев получил ранения.     

 

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Во Владимирской области пропало лесное озеро

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Владимир Путин прибыл в Тегеран

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Со склада в Москве похитили канцелярские товары на 4,6 миллиона рублей

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Похожий на корабль пришельцев объект разглядели уфологи на Европе

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ФСБ открыла КПП на границе Украины и Крыма

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Праздник без мяса, рыбы, молока и яиц

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