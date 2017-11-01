Кадыров обвинил в убийстве жены Осмаева украинские спецслужбы

Амину Окуеву убили украинские спецслужбы. Об этом заявил Рамзан Кадыров.

Версию о причастности силовиков соседнего государства к случившемуся глава Чечни озвучил в своем Тelegram-канале. При этом Кадыров категорически отверг распространяемые украинскими СМИ слухи о том, что произошедший инцидент стал результатом действий российской стороны.

Амина Окуева, жена выходца из Чечни Адама Осмаева, погибла в Киевской области в минувший понедельник. Автомобиль, в котором ехали супруги, был обстрелян неизвестными из кустов на железнодорожном переезде. Женщина скончалась на месте происшествия, Осмаев получил ранения.