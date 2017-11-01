Саакашвили рассказал об обрушении экономики и власти на Украине

На Украине началось обрушение экономики и власти. Такое мнение высказал Михаил Саакашвили.

Бывший одесский губернатор заявил, что не верит в реальность своего ареста, сообщает издание «Страна.ua». По словам Саакашвили, у действующей украинской власти нет сил для этого, поскольку в настоящее время идет активный процесс ее обрушения.

Михаил Саакашвили стал одним из организаторов протестной акции, которая началась в центре Киева две недели назад. Накануне стало известно, что глава украинского МВД Арсен Аваков распорядился снять охрану возле здания Верховной Рады, напротив которого расположился лагерь активистов.