Киев предъявил требования к России в резолюции по Крыму

Киев внес в ООН резолюцию по Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при международной организации Олег Николенко.

В интервью агентству «Укринформ» дипломат рассказал, что документ содержит ряд требований к России. Среди них - обеспечение доступа на полуостров международных организаций и отмена решения о признании «Меджлиса крымско-татарского народа» экстремисткой организаций (запрещена в РФ). Предполагается, что Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию в декабре.

Внесение резолюции ранее анонсировал украинский министр иностранных дел. Павел Кликин охарактеризовал ее как «очень сильную и жесткую».