Пентагон признался в сборе биоматериала россиян

В министерстве обороны Соединенных Штатов признали факт сбора биологического материала жителей России.

Как рассказал РИА Новости представитель Пентагона Бо Дауни, в настоящее время один из медицинских центров, подведомственных министерству, проводит исследования опорно-двигательного аппарата для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами. Для работы специалистам понадобился биоматериал, который предоставила американская компания. Данные образцы были собраны в России. Выбор страны не носил преднамеренного характера, заверил Дауни.

Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин сообщил, что некие лица активно собирают биоматериал россиян. Эксперты предположили, что этим занимаются иностранцы, преследующие цель создания биологического оружия.