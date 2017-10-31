Задержанный за коррупцию сын Авакова заночует в изоляторе

Сын главы украинского МВД, задержанный за коррупцию, будет ночевать в изоляторе временного содержания. Об этом сообщил его адвокат Андрей Федур.

Федура процитировало издание «Страна.ua». Юрист рассказал, что его клиенту «уже вручили подозрение». По словам Федура, завтра состоится заседание суда, на котором Александр Аваков сможет доказать необоснованность претензий, выдвинутых в его адрес правоохранительной системой.

Авакова-младшего задержали ранее во вторник после обысков, проведенных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро. По версии следствия, сын министра причастен к растрате бюджетных средств. Сам Арсен Аваков, комментируя данный инцидент, заявил, что арест организовали его политические оппоненты.