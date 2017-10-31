Опубликовано видео удара «Великого Новгорода» по боевикам ИГ

В интернете появилось видео ракетного удара, который нанесла по боевикам запрещенной в России террористической организации ИГ подлодка «Великий Новгород».

Запись, которую распространило Минобороны РФ, оказалась в распоряжении РИА Новости. На опубликованных агентством кадрах можно увидеть пуск ракет «Калибр».

Согласно информации, обнародованной российским оборонным ведомством ранее во вторник, находившаяся в подводном положении субмарина ударила «Калибрами» по позициям экстремистской группировки на северо-востоке Сирии. «Великому Новгороду» удалось уничтожить живую силу противника, его бронетехнику и склады.