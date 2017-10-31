Неверов обвинил в фашизме инициаторов сноса памятника Терешковой во Львове

Планы одной из украинских националистических организаций снести установленный во Львове памятник первой женщине-космонавту Валентине Терешковой прокомментировали в Госдуме РФ.

Сообщения о том, что монумент в скором времени будет демонтирован, появились ранее в социальных сетях. Депутат Госдумы Сергей Неверов на своей странице в Facebook призвал власти Украины остановить радикалов. По словам Неверова, планы по сносу памятника – это «мерзость, злобность и фашизм».

Ранее «Аргументы недели» писали, что в Польше вступил в силу закон, позволяющий сносить советские монументы. В течение года в стране планируется убрать более чем 450 памятников.