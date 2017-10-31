Арсен Аваков прокомментировал арест своего сына

Арсен Аваков отреагировал на задержание своего сына, заподозренного в растрате государственных денег.

Комментарий по поводу случившегося глава МВД Украины разместил в Facеbook. Аваков выразил уверенность в невиновности родственника. По словам министра, его сын сможет доказать в суде свою непричастность к преступлениям, которые ему инкриминируют.

Аваков добавил, что задержание организовали его оппоненты с целью политического давления. У этих людей ничего не получится, заверил чиновник.

Об аресте Александра Авакова стало известно ранее во вторник. В украинском МВД заявили, что произошедший инцидент – проявление гибридной войны, которую ведут силы, намеревающиеся воссоздать в стране старую коррупционную систему.