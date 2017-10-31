Раскрыты неизвестные ранее подробности биографии Гитлера

Историк из Абердинского университета Томас Уэбер рассказал о неизвестных ранее фактах биографии Адольфа Гитлера.

Уэберу удалось выяснить, что в 1919 году будущий фюрер Германии подал заявку на вступление в Немецкую социалистическую партию, стоявшую на крайне правых позициях. Гитлер намеревался активно участвовать в деятельности политической организации, в частности, стать автором издаваемой ею газеты. В руководстве партии Гитлеру ответили отказом, цитирует Томаса Уэбера РИА Новости.

Ранее «Аргументы недели» писали, что житель ФРГ Бернд Тальман обнаружил в окрестностях Ораниенбурга радиоактивный кусок металла, который может быть частью ядерной бомбы нацистов.