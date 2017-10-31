Подлодка «Великий Новгород» уничтожила террористов ИГ на северо-востоке Сирии

Российские Вооруженные силы нанесли новый удар по позициям воюющих на территории Сирии боевиков запрещенной в РФ экстремисткой организации ИГ.

Как рассказали РИА Новости в министерстве обороны, ракеты «Калибр» по ряду объектов ИГ, расположенных на северо-востоке страны, выпустила подводная лодка «Великий Новгород». В результате был нанесен урон живой силе противника, уничтожены бронетехника и склады экстремистов.

Ранее «Аргументы недели» писали, что представителей террористической группировки уличили в желании убить британского принца Джорджа. Боевики обсуждали покушение на правнука королевы Елизаветы II в мессенджере Telegram.