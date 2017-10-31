Грабители банка в Испании взяли двух заложников и устроили стрельбу
31 октября 2017, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]
Несколько часов назад двое злоумышленников совершили нападение на банк в испанском Кангас-де-Онис. Полиция вела переговоры с захватчиками. Произошла перестрелка, в ходе которой был ранен один из правоохранителей.
Очевидцы сняли происходящее на видео. Представители спецслужб оцепили территорию вокруг банка. Одного из налетчиков удалось обезвредить и задержать.
В настоящее время заложники уже освобождены, сообщают местные телеканалы. Также стало известно, что в ходе полицейской операции второй преступник покончил с собой.