Грабители банка в Испании взяли двух заложников и устроили стрельбу

Несколько часов назад двое злоумышленников совершили нападение на банк в испанском Кангас-де-Онис. Полиция вела переговоры с захватчиками. Произошла перестрелка, в ходе которой был ранен один из правоохранителей.

Очевидцы сняли происходящее на видео. Представители спецслужб оцепили территорию вокруг банка. Одного из налетчиков удалось обезвредить и задержать.

В настоящее время заложники уже освобождены, сообщают местные телеканалы. Также стало известно, что в ходе полицейской операции второй преступник покончил с собой.