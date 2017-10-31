Что известно об убитой в Киеве жене Адама Осмаева Амине Окуевой

Убитая 30 октября жена Адама Осмаева 34-летняя Амина Окуева - уроженка Одессы Наталья Никифорова. Она поменяла имя и фамилию после замужества. Командир украинского "добровольческого" батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев - третий муж Окуевой.

Его супруга была пресс-секретарем батальона. Соболезнования по поводу гибели Амины Окуевой в своем Facebook выразил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Секретарь Совета безопасности Александр Турчинов обещал дать "жесткий и адекватный ответ". Как всегда в последнее время, украинские власти нашли след Москвы. О "руке Москвы" сразу заявил советник главы МВД Антон Геращенко.

Что известно об Окуевой. Ее мать - известный тележурналист, отчим - директор городского музея западного и восточного искусства.

Наталья была студенткой одесского мединститута. На последних курсах сблизилась с представителями ваххабитского террористического подполья, бежавшими из Чечни в Одессу, пишет "Российская газета". Ее первый муж-боевик погиб. Молодая вдова вышла замуж за второго боевика. Он был осужден пожизненно. Второй муж оформлял брак по фальшивым документам. Окуева - фамилия от него.

Адама Осмаева родители учили в Букингемском университете. Но учеба не задалась. Зато он завязал дружбу с лондонскими исламскими радикалами. В 2007 году Осмаев с Доку Умаровым подозревался в подготовке теракта в Москве. Ему удалось бежать на Украину. В 2012 году украинские спецслужбы задержали группу боевиков, готовивших покушение на Владимира Путина. Осмаев был среди боевиков.

До ноября 2014 года он находился в заключении. Амина Окуева на тот момент стала активной участницей "евромайдана", волонтером. Сблизилась с украинскими нацистами. Новая киевская власть реабилитировала террориста Осмаева и освободила.

Они с женой записались в карательный батальон "Киев-2". Осмаев создал и собственную банду - так называемый Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева. Статус этого подразделения на Украине до сих пор не определен. Возможно, эта рота воююет только в соцсетях.

Окуева регулярно публиковала в Facebook свои фотографии с передовой то со снайперской винтовкой, то с гранатометом. На войну у нее времени, вероятно, не хватало: дорогие фотосессии, собственная программа на телеканале ATR, принадлежащем инициатору блокады Крыма Ленуру Ислямову, и активная "общественная деятельность", сводившаяся к поддержке контактов с запрещенной в России экстремистской группировкой "Хизб-ут-Тахрир".

Имена Осмаева и Окуевой упоминались украинскими СМИ в связи с возможной причастностью к убийству журналиста Павла Шеремета. Она убита. Он ранен. Его жизни ничего не угрожает.

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