Бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Игорь Бакай задержан в Москве по обвинению в мошенничестве. О задержании Бакая, который в свое время возглавлял управление делами Украины, во вторник появилось сообщение на сайте телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1.

Имеются некоторые данные, что Бакай обманным путем завладел финансами посторонних лиц. На него есть 10 заявлений от обманутых им, в том числе заявление от одного из российский миллиардеров, который якобы одолжил Бакаю 9 миллионов долларов.

По данным информаторов, в последнее время Игорь Бакай курирует между ОАЭ и Москвой, и постоянно одалживает деньги у знакомых, - сообщает РИА Новости.

На Украине Бакая в 2005 году обвинили в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном отчуждении госимущества. Он причастность к преступлениям категорически отрицает. По данным СМИ, экс-глава "Нафтогаза" получил гражданство РФ.

По данным ТВ, вместе с Бакаем задержаны его бухгалтер и помощник. Их отпустили из СИЗО. Бакай остался под стражей.