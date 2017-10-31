Мосийчук считает, что покушение на него связано с нападением на Окуеву и Осмаева

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в своем фейсбуке написал, что считает, что за покушением на него стоят те же исполнители, что и за убийством уроженки Чечни Амины Окуевой и нападением на Адама Осмаева.

Он добавил, что эта группа совершила еще ряд убийств, в том числе подрыв гражданина Грузии, добровольца, воевавшего на востоке Украины, Тимура Махаури.

"Круг замыкается, и сегодня уже можно определить, какая диверсионная группа это была", - подчеркнул Мосийчук.

В результате покушения на Игоря Мосийчука погибли два человека – телохранитель парламентария и случайный прохожий. Сам Мосийчук был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В МВД Украины считают, что террористический акт организовала российская сторона.

При нападении на уроженца Чечни Адама Осмаева под Киевом в понедельник, 30 октября, убита его жена Амина Окуева. Автомобиль Осмаева обстреляли вчера на железнодорожном переезде у поселка Глеваха. По мнению Осмаева, нападение на него может быть связано с произошедшей ранее попыткой покушения на жизнь депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука.

Украинская полиция возбудила уголовное дело о заказном убийстве уроженки Чечни Амины Окуевой под Киевом, заявил представитель правоохранительных органов Киевской области Николай Жукович.