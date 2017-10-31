В ДНР и ЛНР сомневаются, что Волкер знаком с оригиналом минских соглашений

Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сомневаются, что американский спецпредставитель по вопросам Украины Курту Волкеру знаком с оригиналом минских соглашений.

Спецпредставитель США по Украине заявил, что ДНР и ЛНР "не место" в обсуждении возможности введения миротворцев в Донбасс. "Думаю, по этому вопросу решено. Минские соглашения - между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея - восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Так называемым республикам здесь не место", - заявил Волкер украинскому изданию "Громадське".

Полпреды республик в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины - Денис Пушилин и Владислав Дейнего предложили спецпредставителю президента США по вопросам Украины ознакомиться с подлинниками минских соглашений, - сообщает ТАСС.

Они намерены выслать мистеру Волкеру копии минских документов, под которыми стоят подписи глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Пушилин и Дайнеко подчеркнули, что подписи ставились в Минске, и лидеры Донбасса участвовали во всех переговорах лидеры как равноправные партнеры по приглашению стран "нормандской четверки".