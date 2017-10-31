Уфологи показали видео сражения американского дрона с НЛО

Пользователи сети бурно обсуждают видео, где якобы запечатлен момент сражения между принадлежащим США беспилотником и НЛО. Уфологи убеждены, что запись подлинная, а получена она в процессе разведки БПЛА горной местности.

Судя по видеозаписи, американский дрон несколько раз пытался зайти в тыл светящемуся летательному объекту, но тот все время уходил от преследования, петляя в горах. Как только беспилотник смог приблизиться к НЛО, в него неожиданно попадает “снаряд” в виде “световых лучей”. Через какое-то время НЛО скрылся из объективов камер.

Запись вызвала бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Одни не понимают, как такая секретная информация попала в Сеть, а другие считают, что видео сражения является не чем иным, как подделкой.