Климкин предложил испанцам пофантазировать о российских танках в Каталонии
30 октября 2017, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]
Павел Климкин в ходе переговоров со своим испанским коллегой Альфонсо Дастисом заявил, что перед Киевом и Мадридом стоит общий вызов в виде гибридной войны с Россией.
Как сообщил телеканал NewsOne, глава украинского МИД провел параллели между Крымом и Каталонией, предложив Дастису представить, что бы было, если бы в объявившую о независимости автономию вошли 2 тысячи российских танков. В этом случае, по словам Климкина, Россия установила бы контроль над регионом.
Жители Каталонии на референдуме, состоявшемся 1 октября, проголосовали за ее выход из состава Испании. Ранее «Аргументы недели» писали, что Мадрид ввел в автономном сообществе прямое управление.