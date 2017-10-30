Дональд Трамп отреагировал на предъявление обвинений в отношении бывшего руководителя его предвыборного штаба.

Американские правоохранители предполагают, что Пол Манафорт причастен к 12 преступным эпизодам, в том числе к заговору против властей страны и махинациям, связанным с отмыванием денег. Соответствующая информация содержится в заявлении, которую ранее в понедельник опубликовало ФБР.

Президент США Трамп, комментируя эти обвинения в своем микроблоге в Twitter, отметил, что они не относятся к тому времени, когда Манафорт работал в его штабе. Кроме того, глава Белого дома призвал правоохранительные органы обратить внимание на «жуликоватую» Хиллари Клинтон, которая была его соперницей на прошлогодних выборах президента.