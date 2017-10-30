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Трамп прокомментировал обвинения ФБР против бывшего главы своего штаба

30 октября 2017, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп прокомментировал обвинения ФБР против бывшего главы своего штаба
фото: globallookpress.com

Дональд Трамп отреагировал на предъявление обвинений в отношении бывшего руководителя его предвыборного штаба.

Американские правоохранители предполагают, что Пол Манафорт причастен к 12 преступным эпизодам, в том числе к заговору против властей страны и махинациям, связанным с отмыванием денег. Соответствующая информация содержится в заявлении, которую ранее в понедельник опубликовало ФБР.

Президент США Трамп, комментируя эти обвинения в своем микроблоге в Twitter, отметил, что они не относятся к тому времени, когда Манафорт работал в его штабе. Кроме того, глава Белого дома призвал правоохранительные органы обратить внимание на «жуликоватую» Хиллари Клинтон, которая была его соперницей на прошлогодних выборах президента.   

 

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