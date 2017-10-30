Украинские десантники сменили голубые береты на темно-бордовые

Украинские десантники сменили голубые береты на тёмно-бордовые. Командование Высокомобильных десантных войск Украины сообщило, что в настоящее время в 59 странах мира десантные подразделения используют тёмно-бордовый берет, в том числе 19 стран НАТО.

В ряде странах десантные подразделения, выполняющие роль специальных сил, используют береты зелёного цвета.

Изменения коснуться и двугих элементов формы украинских десантников, - сообщается на сайте телеканал а «112 Украина».

Голубыебереты носят десантники в семи странах мира: Россия и другие бывшие страны-члены Советского Союза). Для всего остального мира голубой берет является символом международных сил по поддержанию мира.