Опрос зафиксировал ухудшение отношения украинцев к России

Украинцы стали хуже относиться к России. Об этом свидетельствует исследование, проведенное специалистами Киевского международного института социологии.

В ходе опроса о своем положительном отношении к соседнему государству заявили 37% респондентов. В мае данный показатель составлял 44%. О своей неприязни к России сообщили 46% опрошенных, пишет RT.

Ранее в понедельник «Аргументы недели» сообщили, что украинский министр иностранных дел анонсировал внесение в ООН «жесткой» резолюции по Крыму, который в Киеве называют оккупированным. По словам Павла Климкина, документ посвящен ситуации с соблюдением на полуострове прав человека.