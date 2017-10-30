Климкин анонсировал внесение в ООН «очень сильной и жесткой» резолюции по Крыму

Украина во вторник внесет в ООН проект «очень сильной и жесткой» резолюции по Крыму. Об этом объявил сегодня Павел Климкин.

Главу украинского МИД процитировало РИА Новости. По словам дипломата, подготовленный Киевом документ посвящен ситуации с правами человека на полуострове. Климкин обвинил Россию в том, что она не пускает в Крым международные правозащитные организации. Резолюция должна осудить данные действия, отметил министр.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что в Киеве признали бесполезность законов о возвращении Крыма в состав Украины. С таким заявлением выступил представитель украинского правительства Георгий Тука.