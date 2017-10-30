Армения рассчитывает на скорейшее подписание контракта с РФ об оборонном кредите

В понедельник, 30 октября, стало известно, что Армения рассчитывает на подписание соглашения об оборонном кредите с Российской Федерацией в размере 100 миллионов долларов до грядущего Нового года.

Посол Армении в РФ Вардан Тоганян подчеркнул, что армянское правительство уже одобрило данное соглашение, однако точной даты подписания пока нет, передает РИА "Новости".

Напомним, что российская сторона, согласно проекту договора, предоставит армянской государственный экспортный кредит, целью которого является финансирование поставок товаров военного назначения, которые произведены на территории РФ. Отмечается, что предоплата составит не менее 10 процентов от стоимость данного контракта.