В Госдуме высказались по поводу учений стратегических ядерных сил США

В понедельник, 30 октября, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался по поводу учений стратегических ядерных сил США.

Американская сторона, по его словам, пытается показать свои военные возможности после того, как состоялись удачные российские учения. Чепа подчеркнул, что РФ продемонстрировала всему миру способность Вооруженных сил отразить любую агрессию, и именно поэтому Штаты также хотят не остаться в долгу, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее сегодня официальный представитель Стратегического командования США Брайан Магуир сообщил о старте учений стратегических ядерных сил под названием "Глобальный гром".