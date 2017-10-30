Военная прокуратура Одесского гарнизона открыла уголовное дело по факту "захвата" неизвестными в минувшее воскресенье воинской части в Одессе и вывоза с военного объекта имущества.

Начато досудебное расследование. Ранее сообщалось о "рейдерском захвате" воинской части в Одессе. В надзорном ведомстве уверяют, что частные предприниматели и строители были на территории военного городка.

Дело открыто о нарушениях при несении караульной службы. В прокуратуре подтвердили, что в воскресенье, 29 октября, на территории военной части находились не только частные предприниматели и строители, но и сотрудники национальной полиции. Полицейские должны были следить за правопорядком. В пределах военного городка была перенесена ограждение и установлено временное.

В тот же день командование Воздушных сил Вооружённых сил Украины сообщило подробности и детали захвата воинской части в Одессе неизвестными лицами. Захватить часть пытались десятки людей в балаклавах.