Организаторы Shanghai Fashion Week проводят проверку после смерти модели из РФ

Сегодня стало известно, что организаторы Шанхайской недели моды приступили к проверке по факту смерти четырнадцатилетней модели из России.

Комитет Shanghai Fashion Week в настоящий момент устанавливает точные причины случившегося. Как отмечает в понедельник китайское издание Global Times, количество рабочих часов в контракте несовершеннолетней модели прописано не было.

Уточняется, что четырнадцатилетняя Влада в общей сложности была задействована в шестнадцати проектах, однако имела регулярные перерывы. Подчеркивается, что все ее рабочие дни обычно были восьмичасовыми, вследствие чего нельзя говорить об излишней нагрузке, которая повлекла за собой истощение организма.