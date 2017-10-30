Из-за неудачной посадки российского частного самолета закрыли аэропорт Бремена

В минувшее воскресенье аэропорт немецкого города Бремена был закрыт.

Данные меры были приняты после того, как российский частный самолет сел на землю за пределами взлетно-посадочной полосы. Как уточняется на официальном сайте аэропорта, воздушное судно, на борту которого не было пассажиров, приземлилось примерно в 15 метрах от обозначенного места. В результате случившегося три члена экипажа не пострадали, а летательный аппарат не получил повреждений.

Из-за случившегося, однако, аэропорт было решено временно закрыть, а все самолеты направлять в соседние авиагавани. Согласно информации издания Bild, причиной инцидента стал порывистый ветер.