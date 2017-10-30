В понедельник, 30 октября, в США стартуют учения стратегических ядерных сил под названием "Глобальный гром".

Предполагается, что в рамках мероприятий военные отработают действия ПВО и глобального удара. Официальный представитель Стратегического командования США Брайан Магуир подчеркнул, что американские власти предупредили РФ о данных учениях, передает РИА "Новости".

Отмечается также, что Китай не был заранее проинформирован о тренировочных маневрах, поскольку у Вашингтона и Пекина нет соглашения, требующего обязательного уведомления.