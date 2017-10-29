Глава Нацполиции в Одесской области опроверг захват воинской части

Глава Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк в воскресенье, 29 октября, прокомментировал информацию о захвате территории воинской части.

Командование ВВС Украины ранее сегодня сообщило подробности захвата воинской части в Одессе неизвестными лицами. По данным ВС ВСУ, утром примерно 40 неизвестных в балаклавах попытались осуществить рейдерский захват части территории военного объекта, который является собственностью Минобороны.

Глава Нацполиции в Одессе Форостяк в эфире телеканала "112 Украина" рассказал, что правоохранители получили сообщение о попытке захвата территории воинской части. Информацию проверили и выяснилось, что захвата не было. Форостяк подчеркнул, что захват не подтвердился. По его словам, проводились строительные работы, но за пределами территории воинской части. "На территории воинской части никакие люди несанкционированно не совершали доступ и вообще не было никакого противостояния", - уверяет главный полицейский Одессы.