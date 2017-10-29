В ДНР объяснили, почему ВСУ записывает погибших в небоевые потери

Замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин высказал мнение, с какой целью командование вооруженных сил Украины записывает погибших бойцов в зоне военной операции в Донбассе в число небоевых потерь.

По словам Басурина, семьи бойцов, которые были вписаны командирами в боевые потери, получили от Минобороны Украины компенсации. Командовании украинской армии записывает погибших в Донбассе бойцов в число небоевых потерь, чтобы не платить компенсации их родным.

Минобороны Украины обнародовало данные о погибших и пострадавших воинах украинской армии с 2014 года небоевыми потерями. Таких оказалось 10 тысяч.

Как отметил высокопоставленный военачальник ДНР, большую часть украинских военных "списали", когда они гибли или получали ранения из-за неосторожного обращения с оружием, подрывов на собственных минных заграждениях, или драк между собой, - передает ТК "Звезда". По словам Басурина, драки возникали, когда солдаты находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или между националистами и русскоязычными военнослужащими.