Саакашвили обжаловал в суде лишение его гражданства Украины

Бывший губернатор Одесской области, лидер политической партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили заявил в Киеве на митинге о том, что он обжаловал в суде указ украинского президента Петра Порошенко о лишении его гражданства Украины.

Порошенко в 2015 году назначил бывшего президента Грузии Саакашвили одесским губернатором. В ноябре 2016 года Саакашвили подал в отставку. И Порошенко ее принял. В июле текущего года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.

В сентябре текущего года Сааашвили вернулся в Киев и устраивает в украинской столице рядом с Верховной Радой митинги.

Сегодня он призвал провести досрочные парламентские и президентские выборы на Украине. Саакашвили успокоил, что протестующие не готовят государственный переворот.

Выступая в воскресенье на митинге Саакашвили рассказал: "Я обжаловал указ президента в суде по лишению гражданства. Если кто-то из вас хочет пойти со мной в суд - пойдем вместе, чтобы напомнить, что я не один". Лидер движения "Рух нових сил" добавил, что украинское гражданство ему необходимо не для того, чтобы получить какую-либо должность, - сообщает ТАСС.

Грузинского гражданства Саакашвили был лишен после того, как получил украинское.

Напомним, Саакашвили вместе с соратниками умудрился из Польши прорваться на Украину через пункт пропуска "Шегини" и занялся организацией акций протеста.

Протестующие требовали отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, создания антикоррупционного суда.