Командование ВВС Украины сообщило детали захвата воинской части в Одессе

Командование Воздушных сил Вооружённых сил Украины сообщило подробности и детали захвата воинской части в Одессе неизвестными лицами. По данным ВС ВСУ, в воскресенье в 08:45 по местному времени около 40 неизвестных людей в балаклавах попытались осуществить рейдерский захват части территории военного объекта, который является собственностью украинского Министерства обороны.

Эти неизвестные граждане позиционируют себя как представителей торгово-развлекательного центра Citi Center. По данным ВВС Украины, они демонтировали ограждение воинской части А3571 и захватили имущество воинской части и скрылись с ним в неизвестном направлении.

В командовании ВВС предупредили, что "военнослужащие суточных нарядов в соответствии с уставными обязанностями имеют право применять оружие во время несения службы".

На объект прибыла военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона Украины.