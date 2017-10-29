Косачев прокомментировал слова Волкера о введении миротворцев в Донбасс

Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя заявление Курта Волкера о вводе миротворцев в Донбасс, сказал, что высказывание спецпредставителя Госдепартамента США по Украине противоречит минским соглашениям.

Курт Волкер не запланированно прибыл в Киев 27 октября. Депутат Верховной рады Украины от фракции украинского президента Мустафа Найем рассказал, что Волкер ожидает до конца года подготовки и принятия резолюции Совбеза ООН по миротворческой миссии в Украине.

Как подчеркнул российский сенатор, если смысл высказываний американского политика передан верно, то очевидно, что это попытка отменить минские договоренности или вынудить Россию наложить на такую резолюцию Совбеза ООН вето, - сообщает РИА Новости.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сделал в субботу, 29 октября, важное заявление о поставках оружия.

Председатель комиссии СовФеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал визит спецпредставителя госдепа США по Украине в Киев.