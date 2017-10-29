На Мадагаскаре запретили танцы с покойниками

Власти Мадагаскара призвали жителей страны отказаться от традиционной церемонии Фамадихана. Во время этого ритуала покойников достают из могил и оборачивают в новый саван, потом берут их на руки и пляшут.

Затем покойников возвращают в гробницу. Жители острова считают церемонию радостной: во время нее нельзя плакать, но можно рассказать усопшему о последних новостях.

"Если человек умер от легочной чумы, а затем его могилу вскрывают для проведения Фамадиханы, то инфекция может передаваться тем, кто контактирует с телом", — заявил руководитель штаба министерства здравоохранения Вилли Рандриамаротия, сообщает Daily Mail.

На Мадагаскаре сейчас бушует крупнейшая вспышка чумы за последние несколько лет.