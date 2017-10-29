В Киеве началось новое вече, организованное Михаилом Саакашвили

Вече, организованное бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, началось в Киеве у здания Верховной рады.

Уточняется, что в акции участвуют несколько сотен граждан. Предполагается, что сам Саакашвили и другие знаменитые украинские политики выступят перед людьми в рамках митинга. Как уточняют "Известия", в ходе мероприятия будут выдвинуты требования к президенту Украины Петру Порошенко.

В частности, Михаил Саакашвили хочет добиться проведения досрочных выборов в стране, прекращения дипломатических отношений с РФ, принятия закона об импичменте, а также изъятия активов у олигархов.