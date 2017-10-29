Брэнсон пообещал полететь в космос на собственном корабле через полгода

Британский предприниматель Ричард Брэнсон рассказал, что не позднее чем через семь месяцев совершит суборбитальный космический полет на корабле, разработанном своей собственной фирмой.

Об этом Брэнсон рассказал накануне на деловом форуме Global Synergy Forum в Нью-Йорке, передает ТАСС.

Принадлежащая Брэнсону Virgin Galactic до этого провела ряд испытаний собственного туркорабля SpaceShipTwo.

Брэнсон пообещал взять с собой физика Стивена Хокинга, который, как сообщали в марте этого года британские СМИ, заявил о намерении отправиться в космос на корабле компании Virgin Galactic.

Уникальный корабль Брэнсон создает для того, чтобы стать основоположником космического туризма.