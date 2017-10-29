Уникальный "парящий" пешеходный переход появился в городе Исафьордюре, расположенном в Исландии.

Согласно последней информации, нестандартного визуального эффекта удалось достичь благодаря стилю рисунка. Как уточняет сегодня RT, сотрудников транспортных служб вдохновил на создание данного проекта пример перехода в индийском городе Нью-Дели. Аналогичные рисунки на дорогах есть в Великобритании, Испании, Австрии, Бельгии и Германии.

Как сообщает РИА "Новости", смертность в ДТП в Исландии является одной из самых низких в мире.