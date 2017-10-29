Китайские астрономы уличили NASA в сокрытии данных об опасном метеорите

Группа китайских астрономов вскрыла факт сокрытия специалистами NASA важной информации об угрожающем Земле метеорите G2-939, который приблизится к планете уже 31 октября.

По данным китайских астрономов, этот метеорит не несёт значительной угрозы, однако космическое агентство должно информировать об обнаружении нового объекта в пространстве около Земли. Предварительно, G2-939 упадёт в Тихий океан или же акваторию Индии, сообщает ВладТайм.

Если же он изменит свою траекторию полёта, то может приземлиться в Китае.

NASA соответствующие обвинения не комментирует.