Боевики ИГ* обсуждали покушение на жизнь маленького британского принца Джорджа

Сегодня стало известно, что члены террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории России, обсуждали покушение на жизнь британского принца Джорджа.

Согласно последней информации, боевики решали судьбу правнука королевы Великобритании Елизаветы II в мессенджере Telegram.

Как уточняет британское издание Mirror, в одной из переписок террористов были зафиксированы прямые угрозы в адрес маленького мальчика. Якобы преступники планировали совершить нападение на принца Джорджа прямо в лондонской школе.