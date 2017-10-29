Обломки пропавшего вертолета Ми-8 обнаружены возле Шпицбергена

Неподалеку от Шпицбергена были обнаружены обломки пропавшего в четверг вертолета Ми-8.

Спасательный центр Северной Норвегии сообщает, что части летательного аппарата нашли на глубине 200 метров, передает сегодня РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Ил-76 МЧС России прибыл в Норвегию, чтобы при помощи высокотехнологичного оборудования помочь с поисками вертолета. Напомним, на борту российского Ми-8 в момент крушения находились восемь человек. Люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно стих. После этого вертолет никто не видел.