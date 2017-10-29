В Лондоне выкрали флешку с данными о маршрутах королевы и министров

В Лондоне выкрали флешку, на которой хранились данные о маршрутах следования королевы Великобритании Елизаветы II и министров.

Также там содержались файлы с расписанием патрулей и картами расположения видеокамер. Уточняется, что флешка была обнаружена безработным гражданином в западной части Лондона. Как сообщает ТАСС, мужчина, нашедший накопитель, передал его редакцию газеты The Mirror.

По факту случившегося начато расследование. Подчеркивается, что из 76 файлов несколько были помечены как конфиденциальные.