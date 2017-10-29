В турецкой Анталье перевернулся туристический автобус, есть пострадавшие

В турецкой провинции Анталья сегодня произошло ДТП с участием туристического автобуса.

Согласно последней информации, транспортное средство с пассажирами в салоне опрокинулось в уезде Аксеки. Как уточняет воскресенье, 29 октября, газета Türkiye, автобус по неустановленной причине съехал с трассы в кювет и перевернулся на крышу.

В результате аварии пострадали не менее восемнадцати граждан Японии. В настоящий момент на месте случившегося работают врачи и полицейские. Информации о причинах дорожно-транспортного происшествия пока нет.