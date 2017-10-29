Меланья Трамп опубликовала фото украшенного к Хэллоуину Белого дома

Супруга американского президента Дональда Трампа и первая леди Соединенных Штатом Меланья Трамп разместила в в Instagram фото украшенного Белого дома в честь празднования Хэллоуина.

Балконы Белого дома опутали паутиной. В сообщении на сайте администрации президента США также говорится о «тыквах с лицами прошлых президентов».

30 октября территория возле Белого дома будет открыта, чтобы дети могли отметить праздник вместе с президентской четой.

В США Хэллоуин является вторым по величине торжеством после Рождества и Нового года. В России и странах Европы это относительно новая традиция, но тем не менее ежегодно все больше людей наряжаются в самые необычные костюмы и устраивают уличные шествия.