Самолет в небе США получил серьезную вмятину

Самолет американских баскетболистов из "Оклахома-Сити Тандер" в небе столкнулся с неопознанным объектом, когда летел из Миннеаполиса в Чикаго, видео повреждений выложили в интернет игроки клуба после посадки лайнера.

Баскетболист Патрик Паттерсон опубликовал в Snapchat видеозапись с изображением вмятины. "Когда случайно врезался в Супермена во время полета", — написал спортсмен.

Самолет авиакомпании Delta Airlines получил вмятину при столкновении с птицей, сообщает NBC со ссылкой на представителя авиакомпании. Столкновение произошло в середине полета, но воздушное судно успешно приземлилось в чикагском аэропорту. .